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Специалисты назвали алкоголь, вызывающий наибольшее похмелье
Фото: www.sxc.hu

Специалисты назвали алкоголь, вызывающий наибольшее похмелье

Никита Абрамов

Общество

Самое сильное похмелье среди алкогольных напитков вызывает виски. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил Medikforum со ссылкой на специалистов.

Реакция организма зависит от интенсивности цвета напитка. Бесцветный алкоголь переносится человеком легче, чем напиток с различными добавками, влияющими на цвет.

После виски на втором месте идет темный ром. Далее идут бурбон, красное вино и бренди.

Также специалисты отметили, что риск сильного похмелья повышается не только в зависимости от напитка, но и с увеличением количества выпитого.

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Медицинаалкоголь
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