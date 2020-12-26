Победителей детского чемпионата KidSkills 2020 объявили в Москве
В Москве объявили победителей самого масштабного детского чемпионата профессионального мастерства, а также одного из самых массовых проектов по ранней профориентации KidSkills 2020. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В этом году соревнования проходили удаленно.
— В состав каждой команды участников вошли три человека: два юных конкурсанта и наставник — педагогический работник образовательной организации, — рассказал начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергей Куколев.
Победителями конкурса стали 404 юных участника из 202 команд.
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