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Победителей детского чемпионата KidSkills 2020 объявили в Москве
Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Победителей детского чемпионата KidSkills 2020 объявили в Москве

Никита Абрамов

Город

В Москве объявили победителей самого масштабного детского чемпионата профессионального мастерства, а также одного из самых массовых проектов по ранней профориентации KidSkills 2020. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году соревнования проходили удаленно.

— В состав каждой команды участников вошли три человека: два юных конкурсанта и наставник — педагогический работник образовательной организации, — рассказал начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергей Куколев.

Победителями конкурса стали 404 юных участника из 202 команд.

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