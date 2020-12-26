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Несколько ДТП с экипажами ГИБДД произошло на трассе в Татарстане
Фото: depositphotos.com

Несколько ДТП с экипажами ГИБДД произошло на трассе в Татарстане

Кирилл Николаев

Происшествия

Сразу несколько аварий произошло из-за снегопада в субботу, 26 декабря, на трассе М-7 между Казанью и Набережными Челнами. Об этом сообщает портал KazanFirst.

По данным издания, первая авария произошла в первой половине дня. Подъехавший на место ДТП экипаж ГАИ начал оформлять протокол. В этот момент в них врезалась другая машина. Позднее был вызван новый экипаж для оформления аварии.

Когда инспекторы ГАИ прибыли на место происшествия, в них врезался еще один автомобиль. Поскольку пострадавшие экипажи не могли оформлять ДТП, в результате было вызвано подкрепление. По данным портала, позднее на этом участке произошло еще несколько ДТП.

Ранее появилась информация, что в Татарстане временно ограничили движение грузовиков и автобусов в связи с сильной метелью.

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ГИБДДТатарстанавария
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