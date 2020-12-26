Спасатели в Москве оказали помощь запертому мужчине с инсультом

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Изюмская улица Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово спасатели вскрыли дверь в квартиру, где был заперт мужчина с инсультом. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В квартире на улице Изюмской оказался заперт мужчина, которому стало плохо. Спасателей вызвали соседи, которые услышали крики о помощи и стук по батарее.

— Мы действительно услышали крики из-за закрытой двери. Вскрыли квартиру с помощью специального инструмента и обнаружили на полу мужчину. По его невнятной речи мы поняли, что его парализовало. Возникло подозрение на инсульт, — сообщил старший дежурной смены Антон Русанов.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь, после чего вызвали бригаду врачей, которая диагностировала у пострадавшего инсульт.

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