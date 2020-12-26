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Дональд Трамп заявил, что карантин хуже самого коронавируса
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Дональд Трамп заявил, что карантин хуже самого коронавируса

Никита Абрамов

В мире

Президент США Дональд Трамп считает, что карантин, который введен в некоторых штатах для борьбы с коронавирусом, хуже самого COVID-19. Об этом он сообщил в субботу, 26 декабря, в своем Twitter-аккаунте.

— Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом, — написал президент США.

Также Трамп отметил, что некоторые штаты не закрылись на карантин из-за коронавирусной инфекции, но по-прежнему хорошо справляются с вирусом.

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