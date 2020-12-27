Трехлетний ребенок в США получил инсульт из-за коронавируса

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Трехлетний Кольт Пэррис из Соединенных Штатов получил инсульт из-за перенесенного COVID-19. Родители ребенка забеспокоились, когда его речь стала невнятной и он перестал пользоваться правой рукой.

Мальчику сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Однако врачи решили отправить его в медицинский центр, где у Кольта обнаружили антитела. В результате дальнейшего обследования у ребенка нашли тромб в мозгу, который образовался из-за инсульта, спровоцированного нехваткой кислорода.

Доктор, который оперировал малыша, сказал, что инсульт с большой вероятностью был спровоцирован перенесенным им COVID-19. Также он сообщил, что пациенты с коронавирусом имеют склонность к образованию тромбов.

Врачи удалили сгусток крови в мозгу малыша и заверили, что он пойдет на поправку. Кольта направили на дальнейшее лечение в Женскую и детскую клинику Университета Миссури.

Медики предупредили родителей, у детей которых обнаружили COVID-19, что нужно обращать внимание на проблемы с речью или ходьбой, которые появляются в ходе инфекции, сообщает издание Mirror.

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