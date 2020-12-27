Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вирусолог центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19
Фото: ltn.com.tw

Вирусолог центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал об особенностях нового «британского штамма» COVID-19 и оценил действенность уже созданных вакцин применительно к вирусу-мутанту.

Ученый отметил, что новый штамм отличается исключительной заразностью, она превышает заразность классического коронавируса. Он привел простой пример — если заболевший этим штаммом вируса человек чихнет, то заразит не трех, а сразу двенадцать человек. Больше отличий между двумя штаммами нет, уточнил Зуев. Поэтому уже разработанные вакцины будут действенны и против нового штамма.

Вирусолог сказал, что для борьбы с «британским штаммом» нужно делать все то же самое, — соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вакцинироваться. Он призвал не пугаться этого штамма и соблюдать меры профилактики.

— Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют. То есть надо прервать возможность передачи возбудителя вируса этого от человека к человеку — соблюдать масочный режим и тот интервал социальный, который мы с вами знаем. И не лезть в большие скопления людей, — рассказал Зуев корреспонденту РЕН ТВ.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первые два случая заражения новым штаммом COVID-19 выявили в Канаде

ученыйопасностькоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте