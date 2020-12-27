Вирусолог центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19

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Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал об особенностях нового «британского штамма» COVID-19 и оценил действенность уже созданных вакцин применительно к вирусу-мутанту.

Ученый отметил, что новый штамм отличается исключительной заразностью, она превышает заразность классического коронавируса. Он привел простой пример — если заболевший этим штаммом вируса человек чихнет, то заразит не трех, а сразу двенадцать человек. Больше отличий между двумя штаммами нет, уточнил Зуев. Поэтому уже разработанные вакцины будут действенны и против нового штамма.

Вирусолог сказал, что для борьбы с «британским штаммом» нужно делать все то же самое, — соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вакцинироваться. Он призвал не пугаться этого штамма и соблюдать меры профилактики.

— Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют. То есть надо прервать возможность передачи возбудителя вируса этого от человека к человеку — соблюдать масочный режим и тот интервал социальный, который мы с вами знаем. И не лезть в большие скопления людей, — рассказал Зуев корреспонденту РЕН ТВ.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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