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«Ужасный наряд»: в Сети раскритиковали внешний вид Полины Гагариной
Полина Гагарина разместила свежее видео / Фото: instagram.com/gagara1987

«Ужасный наряд»: в Сети раскритиковали внешний вид Полины Гагариной

Юлия Курганова

Звезды

Певица Полина Гагарина опубликовала очередные кадры со съемок шоу «Голос». Она в этот раз выбрала элегантный костюм, состоящий из брюк и необычного золотистого корсета. Но многие фанаты не оценили образ артистки.

В подписи к ролику в Instagram звезда пригласила поклонников не пропустить полуфинал программы и энергично подвигалась под музыку.

«Ужасный наряд»: в Сети раскритиковали внешний вид Полины ГагаринойФото: instagram.com/gagara1987/

Многие подписчики Гагариной уже не первый раз обратили внимание на ее излишнюю худобу и раскритиковали наряд певицы. По мнению фолловеров, стилисты подобрали для певицы неподходящую комбинацию из вещей.

«Полина, ну что это за наряд? Кто вас одевает? Оторвите ему голову. И вам это нравится?»; «Корсет явно для груди красивой! Но когда ее нет, совсем, уже ни о чем смотрится, смешно»; «Одни кости в корсете»; «Ужасный наряд», — отметили поклонники.

Ранее Гагарина запечатлела дочку в нарядном платье у елки. Она похвасталась на своей странице в соцсети новогодней елкой, которую нарядили декораторы. Главный символ Нового года был украшен цветами, листьями и шарами в золотисто-белых тонах.

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