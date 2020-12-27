Китай внесет допинг в список уголовно наказуемых преступлений с 1 марта

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Китайские власти с 1 марта 2021 года приравняют использование допинга к уголовно наказуемому преступлению. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает агентство Xinhua.

Уточняется, что такое решение приняли на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. В соответствии с новыми поправками в законодательстве, всем уличенным в допинге будет грозить штраф и лишение свободы до трех лет.

Наказание распространяется также на тех, кто будет предлагать запрещенные препараты.

Против лиц, принуждающих спортсменов употреблять допинг, власти Китая применят более серьезные меры.

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