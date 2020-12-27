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Диетолог перечислила самые полезные блюда новогоднего стола
Фото: Анна Иванцова

Диетолог перечислила самые полезные блюда новогоднего стола

Юлия Ямпольская

Здоровье

Для новогоднего стола лучше всего готовить мясные блюда с овощными салатами. Об этом в воскресенье, 27 декабря, рассказала диетолог Ирина Дядикова.

По ее словам, индейке стоит предпочесть маленькую утку с фруктами. Ее рекомендуется запекать с яблоками или сухофруктами — они намного полезнее, чем картофель. Люди, которые соблюдают пост, могут запечь в духовке красную рыбу.

Оливье лучше делать без майонеза. Его можно заменить йогуртом или грейпфрутовым соком. Куриная грудка или говядина подойдут вместо колбасы.

— А в сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко. И заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца, — цитирует диетолога «Российская газета».

Нарезки колбасы и сыра Дядикова рекомендовала заменить орехами, фруктами и виноградом, а маринады — свежими овощами. Также она посоветовала не объедаться мандаринами, потому что их сок считается достаточно вредным.

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