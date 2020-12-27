В Москве выявили 6620 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 6620 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

В столице за последние 24 часа от COVID-19 вылечились 5063 пациента. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 604 604 человек.

В России за минувшие сутки выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа скончались 552 человека, полностью вылечились 24 390 пациентов.

Фото: Оперштаб Москвы

Ранее сообщалось, что первые два случая заражения новым штаммом COVID-19 выявили в Канаде.

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