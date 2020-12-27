Песков рассказал о зарубежных поездках Путина

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В скором времени у президента России Владимира Путина планируются контакты с зарубежными лидерами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент тяжело говорить о поездках российского лидера за границу из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.

— Зарубежные поездки... сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее представитель Кремля рассказал о работе Владимира Путина в новогодние праздники.

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