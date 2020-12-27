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В Германии заявили о новом витке в «спирали угроз» из-за гиперзвукового оружия
Фото: pixabay.com

В Германии заявили о новом витке в «спирали угроз» из-за гиперзвукового оружия

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Немецкая газета Die Welt заявила о новом витке в «спирали угроз», назвав эпоху развития гиперзвукового оружия кошмаром для безопасности Европы.

Так, авторы статьи рассказали об учебном запуске межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море. В тот момент на военно-воздушной базе США в Германии среагировал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты. По словам авторов, данный случай показывает, что США не исключают ракетного удара по странам Европы и все время находятся начеку.

— С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается, — говорится в материале.

Кроме того, аналитики берлинского центра внешней политики заявили, что гиперзвуковое оружие может нарушить равновесие между ядерными державами, а также помешать переговорам о разоружении.

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