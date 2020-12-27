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В Москве за сутки госпитализировали 1798 пациентов с COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки госпитализировали 1798 пациентов с COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за минувшие сутки госпитализировали 1798 человек с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции легких в больницах города подключены 552 человека.

В Москве за последние 24 часа выявили 6620 случаев коронавирусной инфекции.

В Москве за сутки госпитализировали 1798 пациентов с COVID-19Фото: Оперштаб Москвы

Среди новых выявленных заразившихся 40,9 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,3 процента — от 46 до 65 лет, 12,7 процента — от 66 до 79 лет. Также 5 процентов составляют люди старше 80 лет, а 11,1 процента — дети.

Ранее сообщалось, что специалисты из Университетского колледжа в Лондоне начали проводить испытания препарата «штормового охотника», который предназначен для быстрого получения иммунитета к COVID-19.

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