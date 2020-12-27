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Мужчина умер при задержании на станции метро «Щукинская»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мужчина умер при задержании на станции метро «Щукинская»

Рафаэль Залян

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, метро Щукинская Карта всех событий

Мужчина умер на станции столичного метро «Щукинская». Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По информации ведомства, мужчина неадекватно себя вел и пытался сломать банкомат, не реагируя на замечания правоохранителей.

— Правоохранители решили доставить его в отел для разбирательства. Он всячески оказывал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление, — пояснили в ведомстве.

В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь, мужчине немедленно вызвали наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина.

Инцидент произошел в субботу, 26 декабря, около 18:00. В настоящее время проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти. В пресс-службе столичного метрополитена данную информацию также подтвердили.

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