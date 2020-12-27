Мужчина умер при задержании на станции метро «Щукинская»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Щукинская Карта всех событий

Мужчина умер на станции столичного метро «Щукинская». Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По информации ведомства, мужчина неадекватно себя вел и пытался сломать банкомат, не реагируя на замечания правоохранителей.

— Правоохранители решили доставить его в отел для разбирательства. Он всячески оказывал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление, — пояснили в ведомстве.

В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь, мужчине немедленно вызвали наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина.

Инцидент произошел в субботу, 26 декабря, около 18:00. В настоящее время проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти. В пресс-службе столичного метрополитена данную информацию также подтвердили.

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