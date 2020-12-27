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«Больше не слушаю»: Чехова рассказала, почему не доверяет астрологам
Фото: instagram.com/achekhova

«Больше не слушаю»: Чехова рассказала, почему не доверяет астрологам

Юлия Ямпольская

Звезды

Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова объяснила подписчикам, почему она не верит астрологам и их прогнозам. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

По словам знаменитости, два года назад астролог указала ей, в какой город стоит полететь, чтобы получить лучший год в своей жизни. Чехова по ее совету полетела в Ванкувер.

Звезда пожаловалась, что предсказание астролога не сбылось, хотя город ей очень понравился. Год выдался одним из худших в ее жизни.

— Больше я не слушаю астрологов и не вычисляю свои соляры, — призналась Чехова.

Ранее она поделилась мыслями о взрослении человека в свой 43-й день рождения. Телеведущая отметила, что не жалеет об ушедших годах и наслаждается процессом своего взросления.

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астрологияАнфиса Чехователеведущая
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