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Песков заявил, что Путин будет прививаться от COVID-19
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Песков заявил, что Путин будет прививаться от COVID-19

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин сказал, что будет прививаться от коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер ждал завершения всех формальностей. Путин сам сообщит гражданам о принятом решении.

— Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает, — пояснил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

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