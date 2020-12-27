Песков заявил, что Путин будет прививаться от COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин сказал, что будет прививаться от коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер ждал завершения всех формальностей. Путин сам сообщит гражданам о принятом решении.

— Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает, — пояснил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

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