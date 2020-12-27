Татьяна Тарасова рассказала, зачем перенесла спальню в доме на первый этаж

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

В последнее время тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову беспокоят проблемы с ногами. В связи с чем она попросила экспертов помочь ей с ремонтом дома. Об этом Тарасова рассказала в эфире Первого канала.

Тренер попросила перестроить летнюю веранду на первом этаже под спальню.

— У меня нога болит и спина. Я сидячая. Поэтому хочу эту комнату переделать под себя, чтобы не подниматься на второй этаж, — рассказала Тарасова.

Ранее эта терраса задумывалась для мамы Татьяны.

Читайте также: СМИ: Татьяна Тарасова стала передвигаться в инвалидной коляске