Скончалась женщина, пережившая два крушения «Невского экспресса»

Фото: facebook.com/natanovi/photos

После долгой болезни скончалась Наталья Гончарова, дважды пережившая крушение «Невского экспресса». Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила подруга девушки Алла Намсараева в Facebook.

— Вчера пришла горькая весть: этой Энжи, красотки и необыкновенно сильной женщины Натальи Новиковой больше нет. Долгая болезнь оказалась сильнее, — написала подруга Натальи.

Отмечается, что девушка скончалась 26 декабря. Она пережила две аварии «Невского экспресса», которые произошли в 2007 и 2009 годах. В первом ЧП никто не пострадал. Второе же унесло жизни 28 человек. Оба крушения признали терактами, а Наталья стала единственным человеком, который дважды был в эпицентре событий.

Намсараева рассказала, что во второй раз девушку зажало между сиденьями, а сломанный пластик порвал ей руку и ногу. Наталья перенесла операции, после чего долго восстанавливалась. Шрамы она скрыла татуировками.

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