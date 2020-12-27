Главархив опубликовал рецепты новогоднего меню середины XX века

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Главное архивное управление Москвы опубликовало рецепты новогоднего меню из ресторана «Прага» середины XX века.

Один из них — рецепт горячего испанского блюда «рыба по-астурийски».

— Чтобы приготовить такую рыбу к новогоднему столу, вам понадобятся: 500 граммов рыбы, полстакана белого вина, одна небольшая луковица, 80 граммов сливочного масла или маргарина, чайная ложка тертого шоколада, горсть шампиньонов или сушеных белых грибов, столовая ложка муки, щепотка молотой гвоздики, корицы, а также перец и соль, — говорится в сообщении Главного архивного управления.

В 1960-е годы ресторан «Прага» был одним из самых популярных заведений в Москве. Кухня ресторана обслуживала Кремлевский дворец и все официальные ведомства столицы.

Отметим, что в преддверии Нового года Главархив также открыл сервис «Моя семья». Там можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 по 1917 год. Раньше для этого нужно было приезжать в ведомство лично. Сейчас вся информация доступна в электронном формате.

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