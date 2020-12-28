«Какой лапочка!»: Яна Поплавская показала фото с пятимесячным внуком

Яна Поплавская поделилась с подписчиками своими эмоциями / Фото: instagram.com/the_yana_poplavskaya

Актриса Яна Поплавская на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото с пятимесячным внуком Иларием. Также на снимке была мама артистки Евгения Поплавская.

На фото прабабушка малыша держит его на руках. Женщины улыбаются в камеру, а мальчик наблюдает с интересом за происходящим. Поплавская добавила, что с такими счастливыми лицами вся семья провела 75-летний юбилей ее мамы.

— Посмотрите на наши лица! Мы с мамой таяли и таяли, а лица точно были сахарные! Вот что с нами сделал наш Иларий-Ларик, — написала актриса.

Подписчики умилились фото Поплавской с внуком и пожелали ребенку здоровья и счастья.

«Какой лапочка, дай бог здоровья»; «Яна, пусть в вашем доме всегда царит счастье, любовь!»; «Вот это гномик! Замечательный сладкий мальчик! Невозможно не растаять!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее Яна Поплавская заявила о неадекватности российских звезд. Звезда «Красной Шапочки» отметила неадекватность и отсутствие чувства юмора у современных артистов. Она рассказала, что ее отношение к жизни и профессии формировали звезды с большой буквы.

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