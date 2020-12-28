Ученые перечислили продукты для восполнения гормона счастья за новогодним столом

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Ученые назвали продукты, которые способны восполнить нехватку гормона счастья. Специалисты отметили, что карантинную нехватку гормонов счастья в условиях самоизоляции, закрытия ресторанов и тотального стресса можно восполнить за праздничным столом.

Ассистент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН Андрей Скальный заявил, что пища может стать одним из рычагов влияния на настроение в новогоднюю ночь.

Эксперты посоветовали включить в меню белковые продукты, богатые триптофаном, аминокислотой — предшественником гормона счастья серотонина.

Данного вещества много в сыре, рыбе и некоторых видах орехов. Ученые отметили, что для соблюдения баланса белковую пищу нужно употреблять вместе с овощами, кроме картофеля и свеклы.

Также специалисты порекомендовали избегать «тяжелых» блюд за праздничным столом, чрезмерных порций и алкоголя, передает издание «Известия».

— Пытаясь поднять настроение едой, нужно помнить, что дело не в количестве продуктов, а в регулярности поступления компонентов, отвечающих за расположение духа, в кровь. Не нужно увеличивать порцию мясного, рыбного или блюда из яиц. Следует грамотно распределить их в течение дня в пределах обычных порций, — уточнила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.

Она также отметила, что лучше отказаться от хлеба, макарон и круп, потому что их употребление вызывает «инсулиновые качели» — резкое колебание в организме уровня гормона, отвечающего за утилизацию глюкозы. Это приводит к повышенному аппетиту и неконтролируемому голоду.

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