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Ученые перечислили продукты для восполнения гормона счастья за новогодним столом
Фото: «Вечерняя Москва»

Ученые перечислили продукты для восполнения гормона счастья за новогодним столом

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые назвали продукты, которые способны восполнить нехватку гормона счастья. Специалисты отметили, что карантинную нехватку гормонов счастья в условиях самоизоляции, закрытия ресторанов и тотального стресса можно восполнить за праздничным столом.

Ассистент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН Андрей Скальный заявил, что пища может стать одним из рычагов влияния на настроение в новогоднюю ночь.

Эксперты посоветовали включить в меню белковые продукты, богатые триптофаном, аминокислотой — предшественником гормона счастья серотонина.

Данного вещества много в сыре, рыбе и некоторых видах орехов. Ученые отметили, что для соблюдения баланса белковую пищу нужно употреблять вместе с овощами, кроме картофеля и свеклы.

Также специалисты порекомендовали избегать «тяжелых» блюд за праздничным столом, чрезмерных порций и алкоголя, передает издание «Известия».

— Пытаясь поднять настроение едой, нужно помнить, что дело не в количестве продуктов, а в регулярности поступления компонентов, отвечающих за расположение духа, в кровь. Не нужно увеличивать порцию мясного, рыбного или блюда из яиц. Следует грамотно распределить их в течение дня в пределах обычных порций, — уточнила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.

Она также отметила, что лучше отказаться от хлеба, макарон и круп, потому что их употребление вызывает «инсулиновые качели» — резкое колебание в организме уровня гормона, отвечающего за утилизацию глюкозы. Это приводит к повышенному аппетиту и неконтролируемому голоду.

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