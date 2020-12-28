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Онлайн-квест по культовым новогодним фильмам появился на портале «Узнай Москву»
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1976

Онлайн-квест по культовым новогодним фильмам появился на портале «Узнай Москву»

Анастасия Волоснова

Город

Онлайн-квест по культовым новогодним фильмам, снятым советскими режиссерами, появился на портале «Узнай Москву».

Квест посвящен советским фильмам, которые москвичи чаще всего смотрят на Новый год. Первые вопросы связаны с историей фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». А к концу квеста участникам придется вспомнить детали новогодней ленты Константина Бромберга «Чародеи» и комедии Михаила Козакова «Покровские ворота».

— Квест посвящен фильмам, без которых многие из нас уже не представляют новогодние праздники. Среди них — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Чародеи», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие. Ответив на вопросы, пользователи смогут освежить в памяти эпизоды из любимых кинолент и узнать больше об истории их создания, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова куратора ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.

Участников квеста ждут вопросы о съемках сцены полета Вакулы, деталях жизни аспиранта Костика и диалогах волшебников из киноленты «Чародеи». Чтобы ответить на вопросы, участники должны будут зарегистрироваться на сайте сервиса.

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