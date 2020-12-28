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Около 70 процентов шумозащитных экранов обновили в столице за прошедшие два года
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Около 70 процентов шумозащитных экранов обновили в столице за прошедшие два года

Анастасия Волоснова

Город

В Москве произвели замену 70 процентов устаревших шумозащитных экранов за прошедшие два года. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Программа по замене шумозащитных экранов началась в 2019 году. Перестройке подлежали конструкции, которые были установлены более 20 лет назад и потеряли свои свойства за прошедшее время.

— В общей сложности за три года действия программы будет заменено 470 тысяч квадратных метров конструкций. За два года специалисты комплекса городского хозяйства уже обновили 320 тысяч квадратных метров экранов, в том числе на Киевском шоссе, Живописном мосту и проспекте Маршала Жукова, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТа. Их делают в сером цвете и единой форме городской стилистики. Заместитель мэра отметил, что такой стиль позволит сократить расходы на обслуживание экранов и упростит будущий ремонт.

Шумозащитные экраны поглощают лишний шум около мест массового пребывания людей и делают их жизнь в городе более комфортной, добавил Бирюков.

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