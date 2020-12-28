Еще 5166 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки еще 5166 пациентов вылечились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в понедельник, 28 декабря.

Количество людей, вылечившихся от COVID-19 в столице, увеличилось до 609 770, уточнил оперштаб в Telegram-канале.

По последним данным, в Москве за все время пандемии выявили 786 204 случая коронавируса.

Ранее эксперты оценили, как коронавирусная инфекция повлияла на статистику смертности и рождаемости в России.

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