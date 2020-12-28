Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

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О повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний могут свидетельствовать опухшие лодыжки, приводит Express мнение экспертов из организации Blood Pressure UK.

По мнению специалистов, опухшие лодыжки могут быть последствием высокого кровяного давления. Оно оказывает нагрузку на органы человека, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и повышенной нагрузке на сердце.

— С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию, — рассказали в Blood Pressure UK.

Отек лодыжек может также свидетельствовать о проблемах с печенью, почками или другими жизненно важными органами.

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