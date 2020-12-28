Коронавирус выявили у 6253 человек в Москве за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки выявили 6253 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 28 декабря, в Telegram-канале.

В городе за все время пандемии зафиксировали уже 792 457 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 609 770.

Фото: Оперштаб

В России за сутки выявили 27 787 новых случаев COVID-19. За последние 24 часа больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировано в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

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