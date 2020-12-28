Более 1,4 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В столице за последние сутки госпитализировали 1412 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 28 декабря, в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в столице выявили 6253 новых случая коронавируса. В больницах города к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 534 человека.

Среди новых выявленных случаев 38,2 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,6 процента — от 46 до 65 лет, 13,8 процента — от 66 до 79 лет. Также 5,3 процента составляют люди старше 80 лет, а 12,1 процента — дети.

Фото: Оперштаб

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам безопасно провести новогодние праздники в период пандемии COVID-19.

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