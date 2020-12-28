Президент Федерации хоккея России переболел коронавирусом
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк переболел коронавирусной инфекцией осенью 2020 года. Об этом он рассказал в понедельник, 28 декабря.
По словам президента ФХР, ковид у него выявили в сентябре. Он перенес его практически без проблем, «даже не почувствовал».
— Антитела есть, поэтому пока не прививаюсь, — сказал Третьяк в телефонном разговоре с «Р-Спорт».
Собеседник агентства добавил, что вакцинируется от COVID-19, если возникнет такая необходимость.
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