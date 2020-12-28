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Дипломатические отношения между Россией и Республикой Корея обсудили на конференции
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дипломатические отношения между Россией и Республикой Корея обсудили на конференции

Оксана Васильева

Общество

28 декабря состоялась Международная онлайн-конференция журналистов, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. В конференции приняли участие руководители столичных и федеральных СМИ и журналисты. Они обсудили опыт освещения ключевых моментов отношений между двумя странами и обсудили перспективы сотрудничества. Участников конференции поприветствовал Цо Василий Иванович, президент Общероссийского объединения корейцев:

— Среди россиян все больше людей, которые изучают корейский язык и культуру. Естественно, в этом смысле роль журналистики имеет приоритетное значение. Вы проводите важнейшую работу по сближению наших народов. Мы за это очень благодарны.

В конференции принял участие и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Он отметил, что самое главное — сохранять партнерские отношения и человеческие связи, контакты и уважительно относиться к традициям и культуре всех стран:

— В жизни людей часто все оказывается переплетено, связано. Я уверен, что порядочные добрососедские отношения всегда становятся опорой и фундаментом гораздо более глобальных вещей.

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