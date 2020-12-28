Израильтянин скончался от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожилой гражданин Израиля умер от сердечного приступа после прививки вакциной от коронавируса, произведенной компанией Pfizer. Отмечается, что по результатам предварительной проверки не было выявлено взаимосвязи с вакцинацией, передает минздрав страны.

В ведомстве рассказали, что 75-летний мужчина страдал сердечным и онкологическим заболеваниями. В прошлом году у него было несколько сердечных приступов. Минздрав создал специальную комиссию по расследованию несчастного случая, возглавляемую главой отдела безопасности и качества ведомства, передает РИА Новости.

На данный момент кампания вакцинации в Израиле продолжается.

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