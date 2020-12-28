Израильтянин скончался от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer
Пожилой гражданин Израиля умер от сердечного приступа после прививки вакциной от коронавируса, произведенной компанией Pfizer. Отмечается, что по результатам предварительной проверки не было выявлено взаимосвязи с вакцинацией, передает минздрав страны.
В ведомстве рассказали, что 75-летний мужчина страдал сердечным и онкологическим заболеваниями. В прошлом году у него было несколько сердечных приступов. Минздрав создал специальную комиссию по расследованию несчастного случая, возглавляемую главой отдела безопасности и качества ведомства, передает РИА Новости.
На данный момент кампания вакцинации в Израиле продолжается.
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