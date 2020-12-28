Около 100 миллиардов рублей ушло на возведение инфекционных госпиталей в РФ

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 100 миллиардов рублей были выделены на строительство моногоспиталей для борьбы с пандемией коронавируса в России. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила в эфире программы «Познер» на Первом канале.

По ее словам, данные инфекционные медучреждения возводились в самых чувствительных точках страны, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Ранее замглавы правительства также подчеркнула, что власти РФ бросили все силы на борьбу с ковидом.

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