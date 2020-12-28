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Голикова: Более миллиона доз вакцины от COVID-19 выпущено в гражданский оборот
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Голикова: Более миллиона доз вакцины от COVID-19 выпущено в гражданский оборот

Юлия Ямпольская

Здоровье

Свыше миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции выпустили в гражданский оборот, что в 2,1 раза больше, чем планировалось. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, объемы производства прививочной кампании увеличились за декабрь 2020 года. Она уточнила, что вакцина будет доступна также в январе.

— С учетом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более одного миллиона доз вакцины, которая будет доступна в декабре, в январе. И это в 2,1 раза больше, чем мы предполагали, когда запускали масштабную вакцинацию, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее она сообщила о стабилизации эпидемиологической ситуации в большинстве регионов России.

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ВакциныТатьяна Голиковакоронавирус
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