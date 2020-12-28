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Сервисные центры «Московский транспорт» не будут работать 1 и 7 января
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сервисные центры «Московский транспорт» не будут работать 1 и 7 января

Кирилл Николаев

Город

Сервисные центры «Московский транспорт» будут работать в особом режиме в период новогодних каникул. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что сервисные центры «Московский транспорт» будут закрыты 1 и 7 января. В остальные праздничные дни они будут работать по обычному графику — с 08:00 до 20:00.

Ранее Дептранс сообщил, что поезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) между станциями Курская и Дмитровская будут курсировать по обычному расписанию с 29 по 31 декабря.

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«Московский транспорт»изменился режим работыновогодние праздники
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