Новогодний онлайн-диктант запустили для столичных школьников

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Онлайн-диктант запустили для учащихся столичных школ к новогодним праздникам. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

Уточняется, что мероприятие подготовил городской методический центр. Текст диктанта специалисты взяли из святочного рассказа Александра Куприна «Бедный принц», где показана подготовка к Новому году и Рождеству глазами девятилетнего мальчика, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что проверить свою грамотность в виртуальном режиме может каждый желающий с 28 декабря, это можно сделать на сайте. Для этого участникам нужно вставить в текст пропущенные буквы и знаки препинания, а также выбрать правильный вариант из числа предложенных. Система автоматически проверит работу и покажет количество ошибок.

Стало известно, что в текстах попадаются задания разного уровня сложности, интересные с точки зрения орфографии и пунктуации русского языка.

Читайте также: ВДНХ подготовила бесплатные зимние экскурсии для москвичей