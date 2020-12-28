Рамзан Кадыров раскрыл подробности стрельбы в Грозном

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

В центре Грозного ликвидированы двое вооруженных ножами боевиков. Они попытались отобрать у сотрудников ППС оружие, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 28 декабря.

По данным властей, в результате конфликта погиб полицейский, еще один страж порядка пострадал, его состояние стабильное, но потребовалась госпитализация. Террористов уничтожили ответным огнем.

— Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет, — подчеркнул губернатор в своем Telegram-канале.

Также Кадыров отметил, что личности бандитов удалось установить: два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн. В 2012 году они переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен.

Видео: Telegram-канал Mash

В заключение глава Чечни выразил соболезнования родным и близким «геройски погибшего сотрудника полиции».

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