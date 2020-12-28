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Пожар произошел на Южно-Ягунском нефтяном месторождении
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар произошел на Южно-Ягунском нефтяном месторождении

Ростислав Зубков

Происшествия

На Южно-Ягунском нефтяном месторождении произошло возгорание газокомпрессорной станции. Об этом сообщает «Лукойл» в понедельник, 28 декабря.

По данным территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз», к ликвидации пламени привлечены силы главка МЧС по ХМАО-Югре. При этом в результате ЧП никто не пострадал.

— Угроза близлежащим производственным и социальным объектам отсутствует, — указано в сообщении территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз».

В ТПП добавили, что причины произошедшего будут расследованы после ликвидации огня.

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