Праздничные билеты «Единый» появились в Московском метрополитене

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Праздничные билеты «Единый» появились в продаже в Московском метрополитене. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что с 29 декабря пассажиры смогут приобрести также новогодние карты «Тройка».Тираж новых проездных — 800 тысяч и десять тысяч экземпляров соответственно.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее Дептранс сообщил, что поезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) между станциями Курская и Дмитровская будут курсировать по обычному расписанию с 29 по 31 декабря.

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