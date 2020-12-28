«Сейчас нет»: Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в понедельник, 28 декабря, в эфире программы «Познер» на Первом канале ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве России. По ее словам, какое-то время назад такие люди были.

— Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет, — заявила Голикова.

Ранее Татьяна Голикова подчеркнула, что власти России бросили все силы на борьбу с пандемией. Она также сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» достаточно эффективна, в связи с чем ею вполне можно прививаться. Голикова готова рекомендовать этот препарат, поскольку он хорошо себя проявил.

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