Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Сейчас нет»: Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

«Сейчас нет»: Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве

Кирилл Николаев

Общество

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в понедельник, 28 декабря, в эфире программы «Познер» на Первом канале ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве России. По ее словам, какое-то время назад такие люди были.

— Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет, — заявила Голикова.

Ранее Татьяна Голикова подчеркнула, что власти России бросили все силы на борьбу с пандемией. Она также сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» достаточно эффективна, в связи с чем ею вполне можно прививаться. Голикова готова рекомендовать этот препарат, поскольку он хорошо себя проявил.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова сообщила о стабилизации эпидситуации в большинстве регионов России

правительство РоссииТатьяна Голиковакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Все мнения
О проекте