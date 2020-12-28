Сергей Безруков поздравил супругу с международным днем кино

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Советский и российский актер Сергей Безруков поздравил поклонников, а также коллег с международным днем кино. Кадрами с его работами артист поделился в своем Instagram-аккаунте.

Также Безруков поздравил свою супругу режиссера Анну Матисон с праздником. Он отметил, что она как сценарист и режиссер «имеет на это полное право». Актер подчеркнул, что не выделяет какие-то определенные роли в своей карьере, потому что в каждую из них вкладывал душу.

— В каждом из своих образов, который я создал в кино, есть частичка меня, поэтому собрав все эти роли, можно понять какой я в жизни! С днём кино, дорогие мои, хорошие! Побольше хороших, добрых, поучительных и просто душевных фильмов! С праздником! Всем нам добра и любви! — написал Безруков.

Поклонники поблагодарили артиста за поздравления и пожелали ему творческих успехов.

«От всего сердца поздравляю вас и Аню с праздником! Творческих успехов!», «С праздником вас, творческих успехов, вдохновения, хороших ролей и благодарных зрителей», «С праздником! Всегда с нетерпением ждем ваши новые работы и с удовольствием пересматриваем любимые» — написали в комментариях.

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