Воробьев рассказал об ограничительных мерах по COVID-19 на Новый год в Подмосковье
Ограничительные меры из-за коронавируса в Подмосковье в новогодние праздники ужесточать не станут. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Он отметил, что в Московской области уже начали открывать музеи.
— Мы ждем гостей на новогодние праздники, — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее он сообщил, что подмосковные школы не будут переходить на постоянную дистанционку.
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