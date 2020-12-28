Воробьев рассказал об ограничительных мерах по COVID-19 на Новый год в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ограничительные меры из-за коронавируса в Подмосковье в новогодние праздники ужесточать не станут. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что в Московской области уже начали открывать музеи.

— Мы ждем гостей на новогодние праздники, — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее он сообщил, что подмосковные школы не будут переходить на постоянную дистанционку.

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