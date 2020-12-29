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«Темный не идет!»: Кристина Асмус вернулась к имиджу блондинки
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Темный не идет!»: Кристина Асмус вернулась к имиджу блондинки

Татьяна Плотникова

Звезды

Актриса и телеведущая Кристина Асмус вновь предстала перед поклонниками со светлыми волосами.

Ранее звезда продемонстрировала новый образ жгучей брюнетки, однако многие сочли, что он излишне резок для Асмус, и предложили ей вернуть прежний цвет волос.

Актриса опубликовала в своем Instagram фотографии со съемок телешоу, в котором выступает в качестве ведущей. На снимках Асмус — вновь блондинка. Девушка предстала в белом платье с пышным шлейфом и, чтобы предотвратить слухи и сплетни, сразу подчеркнула, что это не свадебный наряд.

Подписчики знаменитости положительно оценили очередное преображение и новый образ. В комментариях поклонники Асмус пишут, что темный цвет волос ей не подходил, «натуральность» идет звезде гораздо больше.

Ранее Кристина Асмус рассказала, как планирует отпраздновать Новый год.

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