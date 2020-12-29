Подозреваемого в телефонном мошенничестве задержали в Москве

Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Московские полицейские задержали мужчину по подозрению в попытке телефонного мошенничества, рассказали в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел.

Как уточняет ведомство, в правоохранительные органы обратилась 79-летняя москвичка. Она рассказала, что ей позвонил некий мужчина и, назвавшись внуком женщины, попросил передать ему денег — якобы через знакомого.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным при передаче денег. Выяснилось, что мужчина ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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