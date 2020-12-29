Генсек ООН предложил посвятить 2021 год исцелению и примирению

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в своем новогоднем обращении к жителям планеты предложил сделать следующий, 2021-й, год периодом примирения и исцеления от проблем и тягот, поразивших мир в текущем году.

Как напомнил глава ООН, пандемия коронавирусной инфекции унесла множество жизней. Кроме того, в мире повышается уровень бедности, неравенства и голода, сокращаются рабочие места и накапливаются долги.

Кроме того, нарастает климатический кризис, в связи с чем ООН выступает за формирование глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к 2050 году.

— Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления. Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделительных линий. И начала действий по исцелению нашей планеты, — цитирует Гутерреша РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил идею проведения круглого стола с представителями всех стран мира. При этом глава государства отметил, что для начала нужно реализовать другое предложение России: собраться лидерам стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) для обсуждения проблем, которые волнуют все человечество.

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