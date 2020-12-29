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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 декабря

Татьяна Плотникова

Город

Во вторник, 29 декабря, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он принес облачную погоду со слабым снегом, вероятна гололедица.

Столбики термометров в Москве опустятся до шести-четырех градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до минус семи градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, возможны порывы от 12 до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 85 процентов.

В столичном регионе сохраняется спастический тип погоды. Это грозит ухудшением самочувствия метеозависимых людей и лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонных к спастическим реакциям или перенесших сосудистые катастрофы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в первые три дня новогодних каникул в Москве ожидается около нуля и осадки в разной фазе.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 31 декабря

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