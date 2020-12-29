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Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука московского Театра Луны Сергея Проханова
Фото: lunatheatre.ru / театр Луны

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука московского Театра Луны Сергея Проханова

Анастасия Волоснова

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя московского Театра Луны, народного артиста России Сергея Проханова. Телеграмма главы города опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

— Талантливый актер и режиссер, вы вносите большой вклад в приумножение славных традиций отечественного искусства. Созданный вами Театр Луны, являясь одним из культурных центров Москвы, дарит публике замечательные премьеры и открывает яркие звезды, — говорится в поздравлении столичного мэра.

СПРАВКА «ВМ»

Сергей Проханов родился в Москве 29 декабря 1952 года. Он отучился в Театральном училище имени Щукина и стал заниматься творчеством.

С 1970 года стал сниматься в кино. Зрители знают актера по ролям в картинах «Усатый нянь», «Семья как семья», «Завтрак на траве».

После работы в театре и кино он начал работать сценаристом и постановщиком. В 1990-м Проханов создал театр-студию фантастики «Луна», где начал ставить собственные спектакли. Среди них наиболее популярными были «Сны взрослого Робинзона», «Фанта инфанта», «Фауст», «Ночь нежна», «Таис сияющая».

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