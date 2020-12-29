Эксперт объяснил, почему нужно нюхать жабры у селедки

Фото: pixabay.com

Директор рыборазводного предприятия Александр Ходос рассказал, что при покупке сельди можно понюхать жабры. Запах поможет убедиться в свежести рыбы.

— Понюхать жабры имеет смысл. Это нежная часть селедки. Портиться она начинает именно с жабр. Это типично практически для любой рыбы. Если рыба начинает портиться, то запах появляется там, где жабры, — цитирует эксперта «МИР 24».

Кроме того, он порекомендовал при покупке рыбы обращать внимание на цвет ее глаз, поскольку у соленой селедки они становятся белесыми. Мороженая рыба должна иметь прозрачные глаза, а цвет ржавчины появляется в процессе посола.

Ранее «Радио 1» сообщило, что наступило время отправиться на зимнюю рыбалку. При чем для того, чтобы прийти домой с уловом, не нужно быть опытным рыболовом, главное — знать рыбные места. Для удачной рыбалки зимой в Московской области уже открылись десятки зарыбленных водоемов, где выдадут удочку с наживкой, пробурят лунку, обучат, обогреют, а при желании и накормят свежевыловленной рыбой.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Эксперты Роскачества объяснили, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу