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Центробанк предложил способ упростить переход россиян из банка в банк
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Центробанк предложил способ упростить переход россиян из банка в банк

Виктория Родимкина

Экономика

Центробанк России предложил ввести универсальный платежный адрес, который поможет россиянам упростить процедуру смены банка и повысит конкуренцию.

Так, ЦБ планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.

Этот механизм могут запустить при востребованности на рынке, передает РБК.

Уточняется, что Центробанк может определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты.

В проекте стратегии указывается, что запуск механизма поможет в развитии конкуренции между банками. Детали стратегии продолжат обсуждать в начале 2021 года. Первый ее вариант был представлен еще в 2019 году. Так, еще одной целью проекта является снижение цены на платежные услуги для клиентов.

Ранее Центробанк рассказал, когда российская экономика начнет восстанавливаться.

Читайте также: ЦБ спрогнозировал уровень инфляции в России по итогам 2020 года

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