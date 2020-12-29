В Москве за сутки госпитализировали 1865 пациентов с коронавирусом

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За последние сутки в Москве госпитализировали 1865 человек, у которых выявили коронавирус. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее он информировал, что за 24 часа в столице ковид обнаружили у 5641 человека. Вместе с тем из больниц выписались 5626 пациентов, перенесших COVID-19. Также в столице зарегистрировано 75 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 3 105 037 случаев коронавируса. При этом умерли 55 827 зараженных, а выздоровели — 2 496 183.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса.

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