Около 10 миллионов масок и перчаток ежедневно выбрасывают в России

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Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал, что в России ежедневно выбрасывается порядка 10 миллионов масок и перчаток. В связи с этим ситуация с утилизацией средств защиты является вызовом для общества, пишет «МИР 24».

— Пандемия дала нам новый вид отходов — это вызов для общества, для всей отрасли, связанной с переработкой отходов. Такого вида отходов в таком количестве у нас не было. Мы видим, что вытесняется полиэтиленовый пакет как основной вид отходов, даже в океане образуются новые острова из масок, — уточнил эксперт.

Он отметил, что мир не был готов к этому, потому что маски невозможно переработать. Также нет нормативной базы, которая регламентировала бы обращение с использованными средствами защиты, поэтому этот вопрос нужно отрегулировать на законодательном уровне. Нужно четко понять к какому классу опасности данные средства защиты следует отнести и прописать четкие санитарные правила пути следования этого отхода от потребления до места обезвреживания.

Ранее ФАН писал, что мутации коронавируса нового типа продолжатся. Выявленный в Великобритании неизвестный штамм коронавируса не последний. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове назвала такой процесс естественным. Специалисты организации намерены продолжить контролировать ситуацию с развитием новых разновидностей вируса. Для этого будет налажена работа информационного канала с учеными по всему миру.

Источник: mir24.tv

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